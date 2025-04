FLAVIA AZEVEDO

Casamento não é adoção e marido não é filho

Lembro, sem saudade alguma, do namorado que, sem tirar os olhos da tevê, me estendeu o copo dizendo "falta açúcar" assim, como se fosse minha obrigação adequar o suco ao paladar dele

Publicado em 15 de abril de 2025 às 08:00

(Este texto foi originalmente publicado por mim em 2017, aqui no CORREIO. De lá pra cá, você acha que evoluímos?) >

Não que eu tenha alguma coisa a ver com a vida de Mozão e Mozinha ou queira me meter no café que Buzunguinha faz pra Buzungão, todo dia de manhã. Cada casal tem seus códigos, hábitos, carinhos, infernos e costumes particulares. Tenho nada com isso não. Mas o que mais se lê nos grupos de mulheres (que abundam nas redes sociais), é "esposa" reclamando que não aguenta mais cuidar de marido como se fosse filho. Isso dito de diversas maneiras. Muitas vezes, em posts anônimos. Outras, explicitamente, com um misto de saco cheio e culpa. Fato é que a figura do "marido meninão" não faz mais sucesso como antigamente. Claro, felizmente.>

O mundo mudou e não somos mais obrigadas. Eu mesma, se for pra conviver com um cara que não consiga escolher as próprias roupas, cozinhar a própria comida, lavar os próprios pratos, cuidar dos próprios filhos e limpar a própria casa, sendo um parceiro adulto em todas as questões cotidianas, tô fora. É bem mais lucro ficar sozinha. Porque a outra coisa boa é que não precisamos mais casar e entendemos isso cada vez mais profundamente, todos os dias.>

Lembro, sem saudade alguma, do namorado que, sem tirar os olhos da tevê, me estendeu o copo dizendo "falta açúcar" assim, como se fosse minha obrigação adequar o suco ao paladar dele. Se ele mesmo não tomasse uma atitude, estaria mumificado, naquela posição, até hoje. Eu só olhei, nem precisei dizer nada. Recado dado e entendido. É que o rapaz chegou (e foi dispensado) na minha vida depois que descobri que não vim ao mundo para ser mãe de quem devia ser parceiro.>

Antes, no entanto, lavei umas cuecas. Já achei que fosse minha obrigação. Mais do que isso, escolhi roupas para homens que se diziam incapazes de decidir o que vestir. Fiz faxinas em casas de namorados porque "homem não sabe limpar casa" e aceitei roupas sujas jogadas pela sala que eu havia acabado de arrumar porque "homem é assim". O ponto alto dessa fase louca, foi ser aconselhada a aceitar comportamentos estranhos do pai do meu filho, quando nosso bebê nasceu. Segundo a pessoa que me aconselhou, ele devia estar com ciúmes, incomodado com o fato de ter que dividir atenção com o filho dele! E eu, em plena depressão pós parto, exausta dos cuidados com um recém nascido, é que deveria compreender. Ah, tá. Porém, não compreendi de forma alguma. Pelo contrário, me separei.>