COLUNA BRUNO WENDEL

MP abre processo contra promotora suspeita de mandar ex-assessora assinar decisões por ela

Procedimento administrativo apura relatos de que servidora teria atuado em lugar da titular

Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:00

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar Crédito: Redes sociais

Acusada de obrigar uma ex-assessora a assinar decisões em seu lugar, a promotora Aline Curvêlo Tavares de Sá responderá a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A Corregedoria do Ministério Público da Bahia (MP-BA) acatou a denúncia contra a titular da 13ª Promotoria de Juazeiro no último dia 24.

Segundo o corregedor do MP-BA, o promotor Carlos Augusto Machado de Brito, houve uso indevido de assinatura eletrônica, sendo o ato classificado como de “gravidade institucional”.

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