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MP abre processo contra promotora suspeita de mandar ex-assessora assinar decisões por ela

Procedimento administrativo apura relatos de que servidora teria atuado em lugar da titular

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:00

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar Crédito: Redes sociais

Acusada de obrigar uma ex-assessora a assinar decisões em seu lugar, a promotora Aline Curvêlo Tavares de Sá responderá a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A Corregedoria do Ministério Público da Bahia (MP-BA) acatou a denúncia contra a titular da 13ª Promotoria de Juazeiro no último dia 24.

Segundo o corregedor do MP-BA, o promotor Carlos Augusto Machado de Brito, houve uso indevido de assinatura eletrônica, sendo o ato classificado como de “gravidade institucional”.

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Homicídio no bairro Quidé, em Juazeiro por Samuel Laudilio/Portal Spy
Três pessoas foram mortas em Juazeiro, incluindo pai e filho colombianos por Samuel Laudilio/Portal Spy
Mandados foram cumpridos em Senhor do Bonfim e no e no Complexo Penitenciário de Juazeiro por Divulgação/Polícia Civil
Delegacia em Juazeiro por Divulgação SSP
Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro por Divulgação
Juazeiro vai receber a 3ª edição do projeto “Educação é da Nossa Conta - Na Estrada" por Joá Souza/GOVBA
Complexo policial de Juazeiro por Ascom-PC
Juazeiro por Divulgação
Policiais durante operação em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
Furto de energia em Juazeiro por Divulgação/Coelba
Policiais militares fizeram resgate em Juazeiro por Divulgação/Polícia Militar
Delegacia de Homicídio em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
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Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução

Se ficar comprovado que a promotora permitia o uso de seu token/assinatura funcional, além de tratar a ex-servidora de forma incompatível com a dignidade do cargo, sem urbanidade e com abuso de poder, a conduta pode configurar violação de deveres funcionais e, portanto, infração disciplinar.

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