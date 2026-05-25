OPORTUNIDADE

Vinhos no Brasil: 4 especialistas revelam como aproveitar o melhor momento da história

Em meio à queda global, o mercado de vinho cresce e amplia ambições por aqui

Paula Theotonio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:57

Quatro especialistas compartilham visões e apostas para o mercado do vinho: Lucinara, Vinicius, Keli e Diego, em sentido horário Crédito: Divulgação/Keli por Ana Paula Bairros

O Brasil está vivendo um momento ímpar em sua relação com o vinho. Segundo estimativas divulgadas neste mês pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o país registrou em 2025 o maior volume de consumo de sua história. No ano passado, consumimos 4,4 milhões de hectolitros — um aumento de 41,9% em relação a 2024. Um movimento que vai na contramão dos números globais, que recuaram 2,7% e vêm encolhendo gradativamente desde 2014, acumulando uma queda de 14% no período.

O excelente momento chegou também ao campo. Nos últimos anos, o país registrou aumento na área plantada de uvas para elaboração de vinhos — um cenário contrário ao dos principais países produtores do mundo, que vêm registrando uma retração nos vinhedos cultivados. É o caso do Chile e da Argentina, países de onde mais importamos vinhos, que tiveram reduções de 1,9% e 3,7%, respectivamente.

Para entender mais profundamente como esse cenário impacta o mercado nacional e como se preparar melhor para aproveitar o bom momento, conversei com 4 especialistas, que compartilharam suas visões e apostas. Confira:

Diego Bertolini | Especialista em negócios do vinho e sócio cofundador do Grupo Venda Mais Vinho

Diego destaca que o mercado está mais competitivo, profissional e conectado à experiência e ao relacionamento Crédito: Divulgação

O mercado brasileiro de vinhos continua demonstrando muita resiliência e amadurecimento. Os dados do primeiro trimestre de 2026 mostram um crescimento de aproximadamente 4,2% no sell-out (venda na ponta) do mercado e um aumento relevante de 12% no abastecimento, com destaque para as categorias de vinhos brasileiros e argentinos, segundo dados da Ideal BI. Isso reforça que o consumo segue ativo, principalmente entre operações que não ficaram paradas no tempo, se profissionalizaram e hoje operam com mais eficiência.

Durante a Wine South America 2026, conduzi diversos painéis ao lado de importantes players do setor debatendo justamente esse novo momento do mercado: mais competitivo, mais profissional e cada vez mais conectado à experiência e ao relacionamento com o consumidor. O principal movimento que percebemos é que o modelo tradicional de adega focada “apenas” na venda de garrafas está perdendo força. Hoje, as operações que mais crescem são aquelas que conseguem integrar físico, digital e experiência, trabalhando eventos, mini cursos de vinho, wine bars, relacionamento e vendas via WhatsApp de forma estratégica. [...] o crescimento existe, mas está diretamente ligado à eficiência operacional, gestão de canais e capacidade de gerar experiência e recorrência.

Keli Bergamo | Especialista em vinhos, educadora e gerente comercial do Morandé Wine Group no Brasil

Keli: vinho surge como uma escolha mais equilibrada dentro do universo das bebidas alcoólicas Crédito: Ana Paula Barrios/Divulgação

Sou uma grande entusiasta deste momento vivido pelo vinho. Existe uma mudança significativa nos hábitos de consumo e alimentação, e o vinho surge como uma escolha mais equilibrada dentro do universo das bebidas alcoólicas. Ao mesmo tempo, entre os consumidores já fiéis à categoria, vemos um comportamento mais consciente, interessado em beber menos, porém melhor. É um momento especialmente interessante para viver e trabalhar com vinho.

Para aproveitar esse boom no consumo, as vinícolas estrangeiras precisam entender o comportamento do consumidor em cada região do país. E isso passa, necessariamente, pela construção de conexões autênticas com os mercados locais. No Morandé Wine Group, o trabalho próximo às importadoras e parceiros regionais tem sido uma estratégia extremamente assertiva, permitindo fortalecer nossa presença de forma consistente em todas as regiões do Brasil. Além da distribuição, investir em produtos e comunicação alinhados às preferências do público brasileiro pode gerar resultados muito relevantes.

Lucinara Masiero | Pedagoga e jornalista, sócia-fundadora da Escola de Enoturismo, Diretora da Conceitocom Brasil e Idealizadora do Projeto Conceitocom Caminhos

Lucinara: enoturismo é visto como um negócio estratégico dentro das vinícolas Crédito: Divulgação

O enoturismo deixou de ser apenas uma atividade complementar das vinícolas para se consolidar como uma das principais portas de entrada para o consumo e para a conexão emocional das pessoas com o vinho brasileiro. Hoje, o enoturismo é visto como um negócio estratégico dentro das vinícolas — algo que há alguns anos ainda não era percebido desta forma. Quem visita uma vinícola não busca apenas degustar um rótulo, mas compreender histórias, origens, pessoas e modos de vida.

Além de impulsionar diretamente a venda de vinhos e espumantes, o enoturismo movimenta toda uma cadeia econômica ligada à hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços. O crescimento do setor nos últimos anos mostra que o vinho brasileiro passou a ocupar um novo lugar na percepção do consumidor: mais próximo, mais acessível e conectado à experiência. Ao mesmo tempo, essa expansão evidencia um desafio importante, que é a qualificação profissional. O mercado cresceu muito rápido e hoje existe uma demanda real por pessoas preparadas para atuar com hospitalidade, atendimento, narrativa, experiência e gestão no enoturismo brasileiro.

Vinícius Santiago DIP WSET e DIP ASI | Head Sommelier no Víssimo Group, professor e conselheiro da Associação Brasileira de Sommeliers - Seção Rio Grande do Sul

Vinicius destaca a expansão histórica, impulsionada pelo aumento do consumo e pela abertura do acordo Mercosul-União Europeia Crédito: Divulgação

O mercado brasileiro de vinhos vive uma expansão histórica, impulsionada pelo aumento do consumo e pela abertura do acordo Mercosul-União Europeia. Para se destacar hoje, o sommelier moderno precisa dominar habilidades estratégicas, como a habilidade de se comunicar em outros idiomas para conexões globais, ferramentas para uma gestão precisa de custos e estoques, e uma escrita fluida para criar cartas e conteúdos digitais atraentes.