ACM Neto lança na próxima quarta-feira movimento 'Sua Voz é a Nossa Voz'

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:47
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) lança, na manhã da próxima quarta-feira (27), às 10h, o movimento “Sua Voz é a Nossa Voz”.
O evento acontecerá no Edifício Central Pinheiro, localizado na Avenida Garibaldi, e contará com a presença do pré-candidato a vice-governador, Zé Cocá (PP), além dos pré-candidatos ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).
“Esse programa vai percorrer toda a Bahia de maio até o início da campanha. Portanto, até agosto. Serão praticamente dois meses de eventos que nós vamos fazer em todo o nosso estado com o objetivo principal de ouvir as pessoas, de dar voz e vez. (Baianos) que têm falado comigo nas minhas andanças, que eu tenho ouvido essas pessoas, mas eu quero que a voz (dessas pessoas) repercuta ainda mais para todo o nosso estado”, explicou ACM Neto, em entrevista à rádio Sociedade no início deste mês.