COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

ACM Neto lança na próxima quarta-feira movimento 'Sua Voz é a Nossa Voz'

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“Esse programa vai percorrer toda a Bahia de maio até o início da campanha. Portanto, até agosto. Serão praticamente dois meses de eventos que nós vamos fazer em todo o nosso estado com o objetivo principal de ouvir as pessoas, de dar voz e vez. (Baianos) que têm falado comigo nas minhas andanças, que eu tenho ouvido essas pessoas, mas eu quero que a voz (dessas pessoas) repercuta ainda mais para todo o nosso estado”, explicou ACM Neto, em entrevista à rádio Sociedade no início deste mês.