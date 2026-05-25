‘Censo do tráfico’: ‘Tio Chico’, do CV, mapeia moradores na Bahia

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Bruno Wendel
Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:00
Para reforçar o domínio em Tairu, na Ilha de Itaparica, o Comando Vermelho (CV) implantou uma espécie de “censo do tráfico” na região do Beira Rio. Criminosos ligados a Ângelo Martins de Cerqueira Neto, o “Tio Chico”, do Baralho do Crime, percorrem casas coletando informações sobre moradores, principalmente se têm parentes ou amigos policiais e possíveis ligações com facções rivais.
CV: "Tio Chico" comanda o tráfio no "Cone Sul", na Ilha de Itaparica
Apontado pela polícia como envolvido em homicídios e outros crimes violentos, “Tio Chico” segue foragido. Além do levantamento, câmeras clandestinas monitoram quem entra e sai da localidade.
Motoristas também são obrigados a baixar os faróis e acender a luz interna dos veículos, numa demonstração de controle territorial imposto pela facção. Moradores relatam medo constante e evitam circular à noite na região.