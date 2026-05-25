COLUNA BRUNO WENDEL

‘Censo do tráfico’: ‘Tio Chico’, do CV, mapeia moradores na Bahia

Facção coleta informações sobre famílias e impõe regras de circulação em Tairu

Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:00

Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Para reforçar o domínio em Tairu, na Ilha de Itaparica, o Comando Vermelho (CV) implantou uma espécie de “censo do tráfico” na região do Beira Rio. Criminosos ligados a Ângelo Martins de Cerqueira Neto, o “Tio Chico”, do Baralho do Crime, percorrem casas coletando informações sobre moradores, principalmente se têm parentes ou amigos policiais e possíveis ligações com facções rivais.

CV: "Tio Chico" comanda o tráfio no "Cone Sul", na Ilha de Itaparica 1 de 154

Apontado pela polícia como envolvido em homicídios e outros crimes violentos, “Tio Chico” segue foragido. Além do levantamento, câmeras clandestinas monitoram quem entra e sai da localidade.