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Volkswagen, Toyota, Renault e até BYD terão novas picapes para disputar com a Fiat

Rentável, o segmento de picapes corresponde a quase 20% das vendas de veículos novos no país

Antônio Meira Jr.

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:30

Com a Tukan, a VW quer ampliar sua presença no mercado de picapes, que corresponde a quase 20% das vendas no país Crédito: Divulgação

Desde 2021, o veículo de quatro rodas mais vendido no Brasil é uma picape, a Strada. Demorou para que os concorrentes tomassem uma decisão de ter um modelo para combater o utilitário da Fiat. Cada um tem uma explicação e muitos estão redefinindo suas estratégias para ganhar espaço nesse mercado.

A Volkswagen, maior rival da Fiat no país, é líder em automóveis. Neste segmento, soma 17,88% de participação no acumulado de emplacamentos entre janeiro e abril. A empresa italiana tem 13,63% neste período. Porém, quando entra na conta a categoria dos comerciais leves, que inclui as picapes, a Fiat lidera com 20,63% de participação.

Ou seja, a liderança da Fiat é apoiada principalmente nas vendas da Strada e da Toro. Esses veículos, somados a outros modelos de menor volume, fazem com que a Fiat tenha 46,96% nos licenciamentos de comerciais leves e a VW apenas 10,30%. Uma decisão da gestão anterior da VW deixou de lado o projeto da Tarok, um conceito apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, e só há dois anos a empresa começou a trabalhar na Tukan, modelo revelado recentemente.

Volkswagen Tukan 1 de 2

O fabricante alemão não revelou as formas finais do novo produto, mas confirmou que a suspensão traseira será com feixe de molas - mesma solução utilizada na Strada. Outro detalhe interessante é que essa é a primeira picape da VW que será montada sobre a plataforma MQB, aplicada em modelos como T-Cross e Virtus. Inclusive, a Tukan será produzida na mesma fábrica desses modelos, que fica em São José dos Pinhais, no Paraná.

A nova picape da VW será mostrada sem camuflagem no segundo semestre e seu lançamento será feito no próximo ano, marcando a chegada do primeiro veículo eletrificado da empresa. Até lá, o fabricante vai revelar mais detalhes da nova Amarok que será produzida em General Pacheco, na Argentina.

MERCADO SERÁ MAIS DISPUTADO

O segmento de picapes com carroceria monobloco está aquecido e outras montadoras querem tirar o protagonismo da Fiat. A Renault confirmou que sua nova caminhonete será chamada de Niagara e que a versão final será apresentada em setembro, na Argentina - onde será produzida. A comercialização na América Latina vai acontecer ainda neste ano.

O veículo faz parte de uma ofensiva de 14 lançamentos que serão feitos pela marca fora da Europa até 2030. Até o momento, o Brasil já recebeu três deles: Kardian, Boreal e Koleos.

Renault Niagara 1 de 3

A BYD revelou na Agrishow, feira agrícola em Ribeirão Preto (SP), um modelo conceitual para a categoria com a base do SUV Song. A Toyota, maior fabricante de automóveis do mundo, também quer garantir espaço e vai utilizar como base o Corolla Cross para lançar um utilitário com caçamba no país no primeiro semestre do ano que vem.

Entre as médias, a Nissan anunciou que vai comercializar na América Latina uma configuração híbrida plug-in da Frontier, esse utilitário será importado da China. É um veículo diferente no modelo atual - que deixou de ser produzida na Argentina e será em breve importada do México.

A Ford também confirmou que a Ranger duas novas configurações: uma opção flex, que terá caracterização Tremor, e uma híbrida plug-in associada ao motor bicombustível.

Novas picapes médias 1 de 2

CENÁRIO DE VENDAS ATUAL

No primeiro quadrimestre, a Strada liderou 53.342 emplacamentos uma grande diferença para a Toro (17.295) e para a VW Saveiro (17.020), respectivamente segunda e terceira colocadas. Na sequência, três picapes médias: Toyota Hilux (15.497), Ford Ranger (10.492) e Chevrolet S10 (8.788).

Na sétima posição, outra picape do grupo Stellantis, da qual a Fiat faz parte: Ram Rampage (8.158). Na oitava colocação vem a Chevrolet Montana (5.224), seguida pela Renault Oroch (3.774), nona posição, e Mitsubishi Triton (3.246), décima colocada.