COLUNA BRUNO WENDEL

Corregedoria do MPBA realiza primeira audiência sobre denúncias contra promotora

Aline Curvêlo responde a PAD após ex-assessora acusá-la de obrigá-la a assinar decisões em seu lugar

Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:00

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar Crédito: Redes sociais

No último dia 18, foi realizada a primeira audiência de instrução do processo conduzido pela Corregedoria do Ministério Público da Bahia (MPBA) que apura denúncias feitas por uma ex-assessora contra a promotora Aline Curvêlo.

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar 1 de 25

A integrante do MP responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeita de obrigar a ex-servidora a assinar decisões em seu lugar. Durante a audiência, foram ouvidas testemunhas de defesa, testemunhas indicadas pelo MP e a denunciante.