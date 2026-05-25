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Corregedoria do MPBA realiza primeira audiência sobre denúncias contra promotora

Aline Curvêlo responde a PAD após ex-assessora acusá-la de obrigá-la a assinar decisões em seu lugar

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:00

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar Crédito: Redes sociais

No último dia 18, foi realizada a primeira audiência de instrução do processo conduzido pela Corregedoria do Ministério Público da Bahia (MPBA) que apura denúncias feitas por uma ex-assessora contra a promotora Aline Curvêlo.

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Homicídio no bairro Quidé, em Juazeiro por Samuel Laudilio/Portal Spy
Três pessoas foram mortas em Juazeiro, incluindo pai e filho colombianos por Samuel Laudilio/Portal Spy
Mandados foram cumpridos em Senhor do Bonfim e no e no Complexo Penitenciário de Juazeiro por Divulgação/Polícia Civil
Delegacia em Juazeiro por Divulgação SSP
Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro por Divulgação
Juazeiro vai receber a 3ª edição do projeto “Educação é da Nossa Conta - Na Estrada" por Joá Souza/GOVBA
Complexo policial de Juazeiro por Ascom-PC
Juazeiro por Divulgação
Policiais durante operação em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
Furto de energia em Juazeiro por Divulgação/Coelba
Policiais militares fizeram resgate em Juazeiro por Divulgação/Polícia Militar
Delegacia de Homicídio em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
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Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução

A integrante do MP responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeita de obrigar a ex-servidora a assinar decisões em seu lugar. Durante a audiência, foram ouvidas testemunhas de defesa, testemunhas indicadas pelo MP e a denunciante.

Procurado, o Ministério Público informou que o “procedimento disciplinar da Corregedoria corre sob sigilo até sua conclusão”.

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