Corregedoria do MPBA realiza primeira audiência sobre denúncias contra promotora

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Bruno Wendel
Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:00
No último dia 18, foi realizada a primeira audiência de instrução do processo conduzido pela Corregedoria do Ministério Público da Bahia (MPBA) que apura denúncias feitas por uma ex-assessora contra a promotora Aline Curvêlo.
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar
A integrante do MP responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeita de obrigar a ex-servidora a assinar decisões em seu lugar. Durante a audiência, foram ouvidas testemunhas de defesa, testemunhas indicadas pelo MP e a denunciante.
Procurado, o Ministério Público informou que o “procedimento disciplinar da Corregedoria corre sob sigilo até sua conclusão”.