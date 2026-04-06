BRASIL

Jovem esfaqueada mais de 15 vezes fala pela primeira vez após crime: 'Não estamos seguras'

Alana Rosa foi vítima de tentativa de feminicídio em fevereiro deste ano

Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:07

Alana foi atacada por Luiz Felipe Crédito: Reprodução

Alana Anísio Rosa, 20, vítima de tentativa de feminicídio em fevereiro deste ano, se pronunciou pela primeira vez após o crime. O agressor, Luiz Felipe Sampaio, atacou a jovem após ser rejeitado pela vítima. Ele invadiu a casa de Alana e a golpeou com 15 facadas, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

"O que aconteceu comigo não pode, não deve ser esquecido. Apesar de ter sobrevivido, como não acontece com muitas outras vítimas, continua sendo brutal o que aconteceu. Nós, mulheres, não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, no lugar onde a gente se sente mais segura, onde a gente deveria estar segura", disse Alana, em vídeo publicado no domingo (5).

Alana contou que precisava de privacidade, mas decidiu se pronunciar para cobrar justiça. A primeira audiência do caso está marcada para o dia 15 deste mês, em São Gongaço. "Isso não pode ficar impune. O agressor precisa, sim, receber a pena mais dura. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso 'não' não seja aceito", acrescentou a jovem.

Enquanto Alana estava internada no Hospital e Clínica de São Gonçalo, a mãe dela, Jaderluce Anísio de Oliveira, deu detalhes sobre o crime. Segundo a mãe, Alana e Sampaio nunca se relacionaram, mas o suspeito começou a seguir a jovem no Instagram, depois a viu numa academia no bairro e afirmou ter se apaixonado.