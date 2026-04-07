EFEITO 'MÉQUI'

Inauguração de McDonald's em cidade baiana causa congestionamento no trânsito; veja

Filas de carros chamaram a atenção de moradores que registraram o movimento intenso em vídeos

Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:53

Trânsito em ruas que levam ao novo McDonald's de Barreiras Crédito: Reprodução

A inauguração da primeira unidade do McDonald's na cidade de Barreiras, na região Oeste do estado, no último dia 31, gerou engarrafamento por conta da fila de carros que tentavam acessar o local.

O movimento intenso foi registrado em vídeos por moradores e divulgado nas redes sociais. "O efeito 'méqui' chegou por aqui. É congestionamento, meu amigo. O trânsito parou. Olha o 'emezinho' ali, o culpado por isso", brincou um morador em uma das imagens.

Veja como ficou o trânsito em Barreiras com a inauguração do restaurante de fast-food 1 de 10

Em outros vídeos, é possível ver a Avenida Antônio Carlos Magalhães e a Rua Otávio Mangabeira, que dão acesso aos bairros Bandeirante e Novo Horizonte, com imensas filas de carros.

Antes da inauguração, o vice-presidente de Operações da Arcos Dorados, empresa responsável pelo Mcdonald's, falou que a chegada da unidade na cidade baiana vai além da expansão comercial. “Queremos ser parceiros da região, oferecendo formação profissional e plano de carreira para jovens que buscam crescer sem precisar sair da cidade”, afirmou.