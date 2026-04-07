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Inauguração de McDonald's em cidade baiana causa congestionamento no trânsito; veja

Filas de carros chamaram a atenção de moradores que registraram o movimento intenso em vídeos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:53

Trânsito em ruas que levam ao novo McDonald's de Barreiras
Trânsito em ruas que levam ao novo McDonald's de Barreiras Crédito: Reprodução

A inauguração da primeira unidade do McDonald's na cidade de Barreiras, na região Oeste do estado, no último dia 31, gerou engarrafamento por conta da fila de carros que tentavam acessar o local.

O movimento intenso foi registrado em vídeos por moradores e divulgado nas redes sociais. "O efeito 'méqui' chegou por aqui. É congestionamento, meu amigo. O trânsito parou. Olha o 'emezinho' ali, o culpado por isso", brincou um morador em uma das imagens.

Veja como ficou o trânsito em Barreiras com a inauguração do restaurante de fast-food

Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução
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Inauguaração de McDonald's em Barreiras causa congestionamento no trânsito por Reprodução

Em outros vídeos, é possível ver a Avenida Antônio Carlos Magalhães e a Rua Otávio Mangabeira, que dão acesso aos bairros Bandeirante e Novo Horizonte, com imensas filas de carros.

Antes da inauguração, o vice-presidente de Operações da Arcos Dorados, empresa responsável pelo Mcdonald's, falou que a chegada da unidade na cidade baiana vai além da expansão comercial. “Queremos ser parceiros da região, oferecendo formação profissional e plano de carreira para jovens que buscam crescer sem precisar sair da cidade”, afirmou.

Com a nova loja, foram gerados 25 empregos diretos, sendo seis destinados ao primeiro emprego, com foco na inserção de jovens no mercado de trabalho.

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Tags:

Trânsito Barreiras Mcdonald's mc Donalds Engarrafamento Congestionamento

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