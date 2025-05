FISCALIZAÇÃO

Carga com 450 mil cigarros é apreendida em Barreiras

Caminhão foi parado porque estava com pneus em mau estado, quando os policiais encontraram o carregamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil maços de cigarro no km 171 da BR-135, na cidade de Barreiras, na região oeste do estado, nesta quarta-feira (21). >

De acordo com a PRF, a carreta que carregava os cigarros foi encontrada durante uma ação de fiscalização e prevenção de acidentes no município. O veículo estava com pneus em mau estado de conservação e acabou sendo parado. >