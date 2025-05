POLUIÇÃO SONORA

Mais de 3 mil equipamentos sonoros de 'paredão' são destruídos em Salvador

Itens foram apreendidos há cerca de dois anos por equipes da Sedur

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de maio de 2025 às 20:59

Equipamentos foram destruídos na manhã desta quarta (21) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mais de 3 mil equipamentos de som foram destruídos pela Prefeitura de Salvador, na manhã desta quarta-feira (21). Os equipamentos, apreendidos há cerca de dois anos em ações de combate à poluição sonora na capital, não foram recolhidos pelos donos e já não tinham mais condições de uso. A ação aconteceu no estacionamento da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), na BR-324, e integra parte da celebração do Dia Municipal de Combate à Poluição Sonora, comemorado no último dia 7.

“Os equipamentos foram destruídos para sensibilizar a sociedade. Primeiro, a gente orienta o público para que no momento que estiver ocorrendo o incômodo ligar para o número 156 (canal oficial da prefeitura) e fazer a denúncia, para assim enviarmos a equipe ao local”, disse a gerente de fiscalização da Sedur, Márcia Cardim.



De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), mais de 10 mil denúncias foram feitas em 2025, resultando na apreensão de 223 equipamentos sonoros. Brotas, Itapuã e Pernambués foram os bairros com mais casos. Os grandes vilões do sossego dos soteropolitanos foram os aparelhos colocados em veículos, bares e restaurantes. No ano passado, o número de denúncias passou de 24 mil, com 600 apreensões.

Após o confisco, os equipamentos sonoros serão guardados em um depósito da secretaria. O infrator terá até 60 dias para apresentar a defesa e tentar recuperar o som. Outra possibilidade é a notificação do não interesse em reaver o aparelho, que será destinado para doações a instituições cadastradas, como escolas ou será leiloado.

"As pessoas podem solicitar a doação dos equipamentos sonoros na Sedur, desde que seja para fins filantrópicos e sociais. Mesmo que o dono não pegue de volta o material, a multa continua no Cadastro de Dívida do Município e ele poderá ter a sua conta bancária bloqueada, além de sofrer outras sanções judiciais. Caso pague após o prazo, o infrator limpa o seu nome, mas não receberá o som de volta", ressaltou Cardim.

Sons não tinham mais condições de uso Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com o diretor de fiscalização da Sedur, Mateus Castro, as operações ocorrem de forma semanal, com apoio da polícia, e combatem as irregularidades comunicadas ao órgão. "Não estamos aqui para reprimir, e sim para conscientizar da importância da ordem referente à poluição sonora. Então, a operação Sílere existe para ordenar essa questão. Ela acontece para conscientizar a comunidade e a população sobre os prejuízos da poluição sonora", explica.

A utilização de equipamentos sonoros em Salvador é supervisionada pela Lei Municipal 5.354/1998, que permite a emissão de ruídos com níveis até 70 decibéis das 7h às 22h e até 60 decibéis das 22h às 7h. O cidadão ou estabelecimento que for pego descumprindo a lei deverá arcar com uma multa que varia de R$ 1.211,73 a R$ 201.788,90 e terá o equipamento apreendido.