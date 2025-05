ORIXÁ DA JUSTIÇA

Tribunal de Justiça baiano instala machado de Xangô no salão de entrada

Obra do artista plástico Rodrigo Siqueira foi doada pelo terreiro Ilê Axé Oxumarê

O machado de Xangô foi instalado no salão de entrada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), na tarde desta quarta-feira (21). O tribunal baiano é o segundo no país a receber o Oxê, como é chamado o machado de duas lâminas do orixá. O primeiro foi o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), em dezembro de 2024. >