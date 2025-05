TEMPO FECHADO

Cidade baiana aparece na lista de maiores registros de chuva no país

Município do sul do estado estava em alerta amarelo para chuvas

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2025 às 21:26

Centro Histórico de Caravelas Crédito: Reprodução

Uma cidade do sul da Bahia apareceu no ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que avalia as cidades brasileiras com maior índice de chuva em 24 horas. Entre as 9h da última terça-feira (20) e o mesmo horário desta quarta (21), Caravelas chegou a marca de 28 mm de chuva e ficou na 19ª posição da listagem. >

A cidade estava, até às 10h da manhã, em alerta amarelo, para a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia. Apesar de não estar mais em alerta, a previsão do tempo para esta quinta-feira (22) em Caravelas indica ainda muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com umidade em 100%.>