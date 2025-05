SAÚDE

Doenças respiratórias e infecciosas tendem a aumentar com as chuvas; médico aponta mitos e verdades

Período chuvoso exige atenção redobrada com a saúde, alerta especialista

Com a intensificação das chuvas na Bahia durante o mês de maio e a previsão de novas frentes frias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), acende-se um alerta para doenças recorrentes no período. Além das doenças respiratórias, como gripes, resfriados, sinusites e pneumonias, especialistas alertam para doenças transmitidas por água contaminada, como hepatite A, diarreias infecciosas e leptospirose e dengue, zika e chikungunya, causada pelo mosquito Aedes Aegypt, que se prolifera em água parada.>

Segundo o coordenador do curso de Medicina da Unidompedro, o médico Rodrigo Pimentel, medidas simples como evitar o contato com água de enchente e não andar descalço em áreas alagadas podem ajudar a reduzir os impactos à saúde neste período. "Alimentos e água potável devem ser bem armazenados, sempre priorizando água filtrada ou fervida. Além disso, reforçar a higiene pessoal, o descarte correto do lixo e eliminar focos do mosquito da dengue são atitudes essenciais”, orienta o especialista.>