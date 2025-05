DOENÇA GENÉTICA

Censo faz mapeamento do perfil dos pacientes com doença falciforme na Bahia

A Bahia é o estado que apresenta a maior incidência de DF no Brasil

A Bahia vai mapear o perfil dos pacientes com doença falciforme no estado. O trabalho será realizado pelo Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim, vinculado ao Hemoba, que realiza o Censo da Doença Falciforme (DF), através de um questionário disponível no site da Fundação Hemoba. Desde junho do ano passado já foram cadastrados 1.144 pacientes de 246 municípios do estado. Entre eles, 1.045 estão em tratamento, 698 fazem uso de medicamentos, 421 realizam transfusão de sangue, 32 possuem prótese e 50 apresentam úlceras.>