MODIFICAÇÃO NO TRANSPORTE

Circulação de ônibus segue suspensa em rua de Paripe até sábado (24); saiba qual

Volume de chuvas que atingiu a cidade nos últimos dias fez com que o asfalto cedesse em alguns pontos da via

A circulação de ônibus na Rua Almirante Tamandaré, em Paripe, segue suspensa até sábado (24). A suspensão aconteceu por causa do grande volume de chuvas que atingiu a cidade nos últimos dias e fez com que o asfalto cedesse em alguns pontos da via, dificultando a passagem dos veículos. >