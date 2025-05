SALVADOR

Ônibus deixam de circular na Vila Canária após toque de recolher

Transporte foi suspenso no final da tarde desta quarta-feira (30)

A insegurança pública ocasionou mais uma suspensão do transporte público em Salvador. No final da tarde desta quarta-feira (30), a circulação de ônibus foi suspensa temporariamente na região da Vila Canária. >

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a circulação foi interrompida por conta de um toque de recolher. A pasta informou que a linha 1388 - Est. Pirajá x Barra 3 foi afetada, mas, de acordo com leitores do CORREIO, a linha cuja rota foi modificada é a 1338 - Vila Canária X Est. Pirajá Via Cond.Casa Branca I. A reportagem aguarda a confirmação pela Semob.>