VIOLÊNCIA

Tancredo Neves amanhece sem ônibus após confronto durante a madrugada

Cinco linhas não circulam até o final de linha do bairro na manhã desta segunda-feira (12)

As linhas que tiveram o trajeto modificado foram: 1248 (Tancredo Neves X Iguatemi - Via Shopping Bela Vista), 1211 (Barra X Terminal Acesso Norte), 1203 (Tancredo Neves X Campo Grande), 1247 (Pirajá X Árvoredo/Estação Imbuí - Via Narandiba) e 1107 (Tancredo Neves X Terminal Acesso Norte - Via Uneb/Vivo/Oi). >