SALVADOR

Assaltante que iniciou tiroteio em Patamares estava em liberdade há menos de um ano

Suspeito saiu da prisão em julho de 2024



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 9 de maio de 2025 às 16:49

Ação criminosa ocorreu nesta sexta-feira (9) Crédito: Reprodução

O jovem, de 16 anos, suspeito de tentar assaltar uma farmácia Drogasil, localizada na Avenida Professor Pinto de Aguiar, na manhã desta sexta-feira (9), em Patamares, estava livre do sistema prisional desde o mês de julho de 2024. O homem foi morto após entrar em confronto armado contra a Polícia Militar. Um PM ficou ferido e deve receber alta médica nas próximas horas.>

Identificado pelo prenome Kevin, o suspeito possuía passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de se afirmar integrante de uma facção criminosa.>

Segundo informações policiais, dois suspeitos chegaram ao local em uma moto, mas só um deles, o adolescente, entrou na farmácia e roubou o dinheiro em caixa. Antes de sair, ele percebeu a chegada de policiais e pegou uma funcionária como refém.>

Em vídeo obtido pela reportagem, é possível ver o adolescente arrastar a funcionária com uma arma em punho para fora do estacionamento da Drogasil. Após alguns metros, no entanto, a mulher cai e ele começa a correr para fugir dos PMs. >

Toda ação, de acordo com informação de policiais, revela uma inexperiência de Kelvin em roubos, já que é costume de assaltantes fazer reféns para evitar confrontos e sair da cena do crime vivos, ainda que presos. Segundo relatos das fontes, o adolescente era morador do Bairro da Paz e era de uma família de trabalhadores, mas acabou sendo atraído pelo mundo do crime.

