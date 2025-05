CRIME

Tiroteio e vítima de escudo: confronto entre suspeitos e PMs causa terror em Patamares

Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (9)

Clientes de um mercado e moradores do bairro de Patamares passaram por momentos de terror no início da manhã desta sexta-feira (9). Isso porque, no local, foi registrada uma intensa troca de tiros entre suspeitos e policiais militares. >

O criminoso arrasta a mulher pela calçada até o momento em que ela cai no chão e ele começa a fugir correndo. Nesse momento, tanto o suspeito como os policiais começam a disparar no meio da rua.>

A ação chega a fazer com que três ônibus de transporte coletivo parem no trânsito e é possível ver pessoas correndo para tentar escapar do tiroteio. De acordo com informações iniciais, um dos suspeitos envolvidos na ação foi morto no tiroteio e um PM foi ferido por um tiro. >