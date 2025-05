ONDA DE VIOLÊNCIA

Troca de tiros e invasão a condomínio causam pânico no Rio Vermelho

Suspeito invadiu um residencial na noite de quinta-feira (8); polícia foi acionada

Parece notícia antiga, mas aconteceu de novo. Moradores do bairro do Rio Vermelho foram mais uma vez surpreendidos com uma intensa troca de tiros e perseguição. Um suspeito invadiu um condomínio durante a ocorrência e foi retirado por policiais militares. O episódio aconteceu na noite de quinta-feira (8), por volta das 18h30, na rua Rodrigo Argollo. >

Relatos de moradores o qual o CORREIO teve acesso dão conta que suspeitos trocaram tiros na via, o que gerou tumulto e correria entre pessoas que passeavam com crianças e animais. Motoristas precisaram sair em marcha ré da rua para fugir do tiroteio. >

O clima é de insegurança na região. No dia 4 de abril, um jovem foi executado com disparos de arma de fogo na cabeça. O episódio aconteceu na mesma rua. Com medo, moradores colocaram seus apartamentos à venda. Já no dia 29 de abril, outro jovem foi morto, dessa vez no Largo de Santana, ponto boêmio do bairro. Inscrições do "CV" em ruas da localidade indicam que a facção Comando Vermelho tenta se firmar no local.>