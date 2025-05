LUTO

Vocalista Adam Ramey morre aos 32 anos: 'Estamos arrasados'

O vocalista do Dropout Kings, Adam Ramey, morreu, aos 32 anos, após batalha contra o vício, segundo a banda

O vocalista e cofundador da banda americana Dropout Kings, Adam Ramey, morreu aos 32 anos. A informação foi confirmada oficialmente pelos integrantes do grupo nesta terça-feira (20), por meio de uma postagem nas redes sociais. A causa da morte foi “uma longa e dolorosa batalha contra o vício”.>

“A vida nos surpreende de maneiras que nunca podemos prever. A montanha-russa de perseguir seus sonhos e construir algo com seus irmãos e amigos é uma alegria que poucos conseguem conhecer em seu sentido mais genuíno, e uma que fomos abençoados por experimentar uns com os outros como Dropout Kings”, escreveu a banda.>

Em tom de despedida, os colegas destacaram o impacto de Ramey na trajetória do grupo de rap metal. “Mesmo assim, nem sempre podemos esperar que as coisas saiam como sonhamos, nem podemos entender o quão especiais são cada momento com nossos amigos e família até que esses momentos se tornem memórias.”>