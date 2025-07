MISTÉRIOS

Por que temos déjà vu? Veja explicação científica

Saiba por que a sensação de "já visto" acontece e o que a ciência diz

Mesmo com todo o avanço da neurociência, cientista permanecem intrigados sobre a origem e o mecanismo exato do déjà vu, que nos faz questionar a própria percepção do tempo e da memória.>

O que é o fenômeno déjà vu?

De acordo com algumas teorias, o déjà vu seria resultado de um mau funcionamento momentâneo do sistema de reconhecimento cerebral. O cérebro, por vezes, ativa as regiões responsáveis pela memória e pelo reconhecimento, criando uma ilusão de familiaridade, de vivência do fato. >