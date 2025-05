CORAGEM...

Toparia? Mulher revela morar com atual e ex-marido na mesma casa

Uma mulher revelou que divide a casa com o ex-marido, o atual companheiro e os dois filhos; ela dividiu opiniões na internet

Já assistiu ao clássico de 1976 Dona Flor e Seus Dois Maridos? Pode parecer que algo assim só ocorre no cinema, mas uma mulher viralizou ao contar que mora com o marido e o ex na mesma casa. Megan Meyer, de 25 anos, foi casada com o policial Tyler, de 25 anos, por quase quatro anos. Juntos, eles tiveram uma filha, agora com três anos, e se separaram em 2023.>