POLUIÇÃO SONORA

Sons automotivos são os vilões do sossego em Salvador

“Nós tivemos uma queda de 30% de denúncias e fiscalizações em comparação ao mesmo período do ano passado, resultado da atuação de anos de fiscalização ativa nas ruas e da conscientização da população quanto ao uso adequado do som”, afirmou o diretor de fiscalização da Sedur, Antônio Lins.

Segundo dados da Sedur, 311 equipamentos sonoros foram apreendidos até domingo (5) na capital. Os bairros do Rio Vermelho, Pituba e Itapuã são os locais com mais casos. Em 2023, foram apreendidos 1.021 equipamentos. Os bairros mais denunciados foram a Pituba, Itapuã e Brotas.

As denúncias podem ser feitas através do número 156 e do app Salvador Sonora, através do qual é possível acompanhar o atendimento em tempo real. Após a reclamação, equipes da secretaria vão até o local averiguar a utilização dos equipamentos sonoros.