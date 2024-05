OPERAÇÃO

2,5 mil equipamentos sonoros de 'paredão' são destruídos; veja bairros com mais denúncias

2,5 mil equipamentos sonoros apreendidos em 2021 foram destruídos nesta terça-feira (7), dia de combate à poluição sonora em Salvador. Os apetrechos foram esmagados no estacionamento da Limpurb.

"É uma forma de institucionalizar, de conscientizar a população sobre o uso legal, sobre o uso adequado do som sem incomodar o próximo", explicou Antônio Lins, diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Antônio Lins explicou também que os bairros com mais denúncias são Rio Vermelho, Itapuã, Pituba e Brotas. Já a maioria das apreensão são de equipamentos instalados em veículos, os chamados "paredões".

“Mas as ocorrências também envolvem estabelecimentos comerciais ou mesas e caixas de som em área pública. Toda atividade sonora no município tem que ter autorização, caso contrário, quem está infringindo a lei pode ter o bem apreendido”, explica a coordenadora de Poluição Sonora da Sedur, Márcia Cardim.

Em abril, a Operação Sílere apreendeu 12 equipamentos de som que estavam sendo utilizados com limite de decibéis acima do permitido por lei. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), realizou 242 vistorias entre os bairros de Tancredo Neves, Pituba, Sete de Abril, Jardim Apipema e Matatu, localidades que somaram os maiores índices de poluição sonora.

De acordo com a legislação vigente, os níveis máximos de sons e ruídos, de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimentos ou atividades residenciais, comerciais, de serviços, institucionais, industriais ou especiais, públicas ou privadas assim como em veículos automotores são de 60 dB (decibéis), no período compreendido entre 22h e 7h; e 70 dB, entre 7h e 22h. Os agentes de fiscalização utilizam decibelímetros, aparelhos específicos para fazer as medições.