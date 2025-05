VEJA DETALHES

Nathalia Dill fala sobre abandono após diagnóstico de câncer de mama

Atriz interpretará Valiana na trama Guerreiros do Sol

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2025 às 22:34

Nathalia Dill Crédito: Reprodução

Nathalia Dill se prepara para estrear como Valiana em Guerreiros do Sol, novela original do Globoplay ambientada no sertão brasileiro entre as décadas de 1920 e 1930. A personagem da atriz descobre um câncer de mama em uma época em que a doença ainda era cercada por desinformação e estigmas. A estreia está marcada para 11 de junho.>

Em entrevista à CARAS Brasil, Nathalia falou sobre como o papel traz reflexões ainda atuais. “Uma doença muito nova [para a época]. É uma doença que ninguém sabia o que era. As pessoas achavam até que era contagiosa. Até tem uma fala que ela pergunta: 'Como é que pega? Peguei de alguém?' O que me conectou muito para quando a gente teve a pandemia, naquele início, uma doença nova que ninguém sabia [...] um pavor geral”, relatou.>

Na trama, Valiana se casa com o Delegado Novaes (Gustavo Machado) para pagar uma dívida de jogo do pai. Após ficar viúva, se aproxima de Arduíno (Irandhir Santos), que finge ser o marido ideal. A história da personagem é marcada por abandono e invisibilidade, algo que, segundo Nathalia, ainda ocorre com mulheres que enfrentam doenças graves.>

“Eu entendi a grande solidão que é você viver algo que ainda não tem nome. Uma coisa que chamou muito a atenção também é que os dois personagens, tanto o marido quanto Arduíno, quando recebem essa notícia, a primeira reação que eles têm é de rejeição, afastamento e abandono. Isso tem 100 anos e foi muito curioso perceber que isso acontece hoje em dia também. A maioria das mulheres que são abandonadas nessa situação, a maioria das mulheres que têm o descaso do cuidado, é muito grande”, afirmou.>

A trajetória de Valiana começa marcada pela submissão e falta de autonomia, mas ganha novos contornos com a amizade da personagem Jânia (Alinne Moraes), que a apresenta a ideias feministas. “É uma mulher do tempo dela. Ela é casada com o delegado da cidade e ao mesmo tempo ela tem questões internas, e ela é uma mulher que vai ter uma trajetória de superação muito bonita. A relação que a Valiana tem com o marido dela é uma relação totalmente de submissão. Ela não tem voz, não tem poder, não tem domínio sobre a própria vida [...] Eu acho que o Arduíno acaba plantando essa semente na Valiana, ela percebe que pode ser feliz”, contou.>