Multidão furiosa faz protesto na fábrica de Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (22)

O capítulo da novela de Walcyr Carrasco promete emoções intensas, disputas e momentos de tensão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 05:00

Celso (Rainer Cadete) e Araújo (Flávio Tolezani) têm conversa comprometedora flagrada por Candinho (Sergio Guizé) Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela Êta Mundo Melhor!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, promete movimentar o público nesta sexta (22) com um capítulo repleto de conflitos, armações e surpresas inesperadas.

Na trama, Estela pressiona Sabiá para descobrir o verdadeiro motivo de sua busca por Simbá, enquanto Samir coloca Candinho em alerta ao afirmar que os biscoitos de sua fábrica estão em péssima qualidade. O problema logo toma proporções maiores, quando Araújo e Celso enfrentam uma multidão furiosa, revoltada com os produtos defeituosos.

Determinada a proteger Simbá, Estela procura Zulma, mas recebe uma ameaça séria: a possibilidade de o garoto ser mandado para um reformatório. Ao mesmo tempo, Olímpia provoca Dita, e Cunegundes pressiona Quincas a retomar o relacionamento com a jovem, agora que ela ganhou fama.

Enquanto isso, uma grande perda acontece: Zé dos Porcos e Maria Divina veem suas esmeraldas serem devoradas pelos porcos, gerando desespero. Já Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das preciosas pedras em suas terras, acendendo a cobiça. Alarico, por sua vez, avisa Candinho sobre a farinha de má qualidade utilizada por Celso e Araújo nos biscoitos, ampliando ainda mais o clima de tensão.

