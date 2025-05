BARRACO

Padre Patrick dá um 'lacre' em mãe de Virgínia Fonseca após ser chamado de biscoiteiro

Religioso diz que não buscava “biscoito” e reafirma que não ofendeu a família da influencer

O religioso também evitou ampliar a polêmica.“Você não vai me ver rebatendo comentários de ódio como esses, porque além de acreditar que todo ser humano erra, eu acredito que podemos melhorar com os erros”.>

Durante o depoimento aos senadores, o padre defendeu a criação de medidas mais rígidas para impedir que influenciadores façam propaganda de cassinos virtuais. “Eu acho (…) que deveria ter alguma legislação para ao menos inibir as divulgações, os influenciadores que estão fazendo, já que não tem como, pela lei que nos rege, acabar com as casas de apostas, acho que deveria ter políticas para inibir quem está divulgando, com uma represália maior, imposto, sei lá”, afirmou.>