FORTE ODOR

Homem é encontrado em estágio avançado de putrefação dentro de casa na Bahia

Cachorro da vítima também foi localizado sem vida

O corpo de um homem foi encontrado em estágio avançado de putrefação debaixo de uma camada de cimento dentro de casa, no bairro São Bento, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na quarta-feira (21). Um cachorro - que pertenfcia à vítima - também foi localizado sem vida na residência. >

Segundo informações iniciais, o cachorro foi morto para disfarçar o odor do cadáver do tutor. A 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde) apura as circunstâncias do crime. Os autores do crime ainda não foram identificados. >