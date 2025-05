MUNDO

Crime intrafamiliar: quatro membros de uma mesma família são encontrados mortos na Argentina

Polícia aponta mãe, que também morreu, como principal suspeita

Larissa Almeida

Publicado em 22 de maio de 2025 às 10:28

null Crédito: Reprodução/La Nación

Quatro pessoas de uma mesma família, entre elas dois menores de idade, foram encontradas mortas na última quarta-feira (21) em um apartamento, em Buenos Aires, capital da Argentina. A principal linha de investigação da polícia da cidade aponta para um crime intrafamiliar cometido pela mãe, que sofria de um transtorno psiquiátrico. >

Os corpos foram descobertos por uma funcionária da família, que entrou no imóvel localizado no bairro de Villa Crespo, por volta das 13h30, utilizando as próprias chaves. A ausência de sinais de arrombamento afastou a hipótese de roubo.>

Inicialmente, uma faca foi encontrada próxima ao corpo do pai, o que levou os investigadores a cogitar a participação do homem. No entanto, a perícia descartou essa possibilidade e passou a considerar que a mulher cometeu o triplo homicídio seguido de suicídio. Ela apresentava uma facada no coração e não havia sinais de defesa, o que reforçou essa hipótese.>

O corpo do homem foi achado na cama de casal, com múltiplas feridas por arma branca. A polícia acredita que ele foi atacado enquanto dormia, por volta das 6h da manhã. Os filhos foram encontrados nos respectivos quartos, com facadas nas costas e marcas de tentativa de defesa. Uma carta supostamente escrita por um dos filhos foi localizada na cozinha.>

"Foram encontrados os corpos de Adrián Seltzer, de 53 anos, sua esposa Laura Fernanda Leguizamón, de 51, e seus dois filhos: Ian, de 15, e Ivo, de 12 anos", informou a polícia.>

As investigações estão sendo conduzidas pela Divisão de Homicídios, enquanto a equipe da Polícia Científica realiza os trabalhos periciais no local.>

“A notícia de que os quatro integrantes da família de Bernardo Sergio Seltzer foram encontrados sem vida hoje, em seu apartamento na Rua Aguirre 295, nos causou grande comoção. As autoridades estão investigando o ocorrido para esclarecer os fatos. Nos solidarizamos com os entes queridos da família neste momento de profunda dor", declarou a Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA), por meio de nota oficial.>