REFORÇO

Polícia Militar realiza Operação Força Total na Bahia nesta quinta (22)

Foco está em fortalecer a presença nos pontos mais sensíveis e aumentar as abordagens qualificadas

A Polícia Militar da Bahia realiza nesta quinta-feira (22) a 43ª edição da Operação Força Total, com objetivo de antecipar situações de risco, mapear áreas vulneráveis e ampliar o contato direto com a comunidade.>

Segundo a corporação, o foco está em fortalecer a presença nos pontos mais sensíveis, aumentar as abordagens qualificadas e promover segurança a partir da informação e do planejamento estratégico.>

A operação conta com reforço do apoio de tecnologias de monitoramento, inteligência policial e o emprego direcionado do efetivo. Os resultados das ações serão divulgados ao longo do dia. >