APÓS DENÚNCIA

Medicamentos utilizados para emagrecer são apreendidos em clínica de cidade baiana

Ação foi realizada pela PF e Vigilância Sanitária

Uma clínica particular de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi alvo de uma operação da polícia, na quinta-feira (20). O estabelecimento foi vistoriado após denúncia de venda irregular de medicamentos utilizados para emagrecer. As substâncias, encontradas em grande quantidade, foram apreendidas. >