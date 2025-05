SORTE

Duas apostas baianas faturam R$ 68 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça (20)

Jogadores de Caraguatatuba (SP) e Goiãnia (GO) acertaram todos os números e levaram para casa o prêmio principal, igual a R$51.507.067,95. Ao todo, 94 apostas ganharam a quina e 7.319, a quadra, no valor de R$ 1.254,90. >

O próximo sorteio será nesta quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. >

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).>