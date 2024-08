ALERTA NA SAÚDE

Veja os riscos de usar remédio para emagrecer sem orientação médica

Efeitos colaterais dos medicamentos para emagrecer

“Essa é uma medicação que deve ser iniciada de uma forma mais cautelosa, por conta dos inúmeros efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais importantes e, assim, conforme o uso, ir aumentando progressivamente, de acordo com a tolerância do paciente e com as respostas”, explica a médica.