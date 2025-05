TRANSTORNO

Empresas suspendem viagens em estrada da Bahia após ônibus atolarem

Desvio da BR-101 é utlizado por motoristas depois de fortes chuvas

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2025 às 14:37

Via alternativa causa transtornos para motoristas e passageiros Crédito: Reprodução

Duas empresas de transporte suspenderam roteiros de viagens depois que ônibus ficaram atolados no desvio da BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia. Dez horários não estão sendo cumpridos, sendo oito da empresa Rota Transporte e dois da Expresso Brasileiro. A via alternativa é utilizada desde que a ponte sobre o Rio Jequitinhonha foi interditada devido às fortes chuvas que atingiram a região no início do mês. >

"Apesar dos esforços para manter a operação normal, as condições do desvio têm se agravado devido a chuva intensas e pontos críticos de trafegabilidade, comprometendo a previsibilidade das viagens", pontuam as empresas. Registros que circulam nas redes sociais mostram diversos caminhões e ônibus enfrentando dificuldades para atravessar na via com buracos e lama. >

Passageiros contam que ficaram mais de dez horas esperando um ônibus ser liberado depois de ter ficado atolado durante a viagem entre Porto Seguro e Salvador. A interdição total do tráfego da ponte sobre o Rio Jequitinhonha no km 661 da BR-101 ocorreu no dia 5 deste mês.>

A empresa Rota Transporte suspendeu os horários das seguintes viagens: Itabuna x Porto Seguro (6h), Jequié x Porto Seguro (7h), Itabuna x Porto Seguro (14h), Ilhéus x Porto Seguro (17h), Porto Seguro x Itabuna (5h), Porto Seguro x Ilhéus (8h30), Porto Seguro x Itabuna (13h) e Porto Seguro x Itabuna (18h10). Já a Expresso Brasileiro, suspendeu dois horários. São eles: Nanuque (MG) x Ilhéus (11h) e Ilhéus x Nanuque (8h30).>

Em entrevista à imprensa na segunda-feira (20), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou que, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), outra ponte deverá ser construída. "Aquela ponte não será derrubada. Será feita uma nova em outro espaço. Até para destruir uma ponte daquela custa caro", falou. O governador também informou que é estudada a possibilidade de liberar a via para veículos leves. >

Comunicado sobre suspensão de horários Crédito: Reprodução

A reportagem entrou em contato com o DNIT, que confirmou a necessidade de construção de um novo equipamento. "Neste sentido, será realizada uma contratação emergencial para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e de execução da obra garantindo, assim, uma solução estrutural confiável e duradoura e em conformidade com as diretrizes do DNIT e com as normas técnicas brasileiras vigentes", afirmou. O órgão informou ainda que serviços de manutenção estão sendo realiados no desvio. Por enquanto, três desvios estão sendo utilizados (veja abaixo). >

Desvios da BR-101

Rota 1: O percurso inicia-se em Itabuna (BA), pela BR-415/BA, até o entroncamento com a BR-116/BA, em Vitória da Conquista/BA. A partir desse ponto, segue pela BR-116/BA em direção à divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Cachoeira de Pajeú (MG), no entroncamento com a BR-251/MG. Em seguida, a rota continua pela BR-251/MG até a BR-367/MG, no município de Almenara (MG), e prossegue até a BR-101/BA na cidade de Itagimirim (BA). Por fim, o trajeto segue até Eunápolis (BA), totalizando 684 km. Cumpre informar que a BR-367/MG possui 40 quilômetros de um trecho não pavimentado no estado de Minas Gerais.>

Rota 2: O percurso inicia-se em Itabuna (BA) pela BR-415/BA até o entroncamento com a BR-116/BA em Vitória da Conquista (BA). A partir desse ponto, segue pela BR-116/BA no sentido da divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Teófilo Otoni (MG), no entroncamento com a BR-418/MG. Em seguida, a rota continua ao município de Nanuque (MG) na divisa dos estados de Minas Gerais e Bahia, e prossegue até a BR-101/BA no município de Teixeira de Freitas (BA), totalizando 849 quilômetros.>

Rota 3: (Indicada para tráfego local de carros de passeio e veículos especiais como viaturas, ambulâncias, caminhões de abastecimento, ônibus e linhas de transporte): A rota chamada de "desvio da VERACEL", percorre trechos de rodovias estaduais, sendo a BA-687 pavimentada, enquanto as BA-275, BA-658, BA-982 e BA-274 são não pavimentadas, totalizando uma distância entre Itabuna (BA) e Eunápolis (BA) de 249 quilômetros, e entre Itabuna (BA) e a BR-418/BA no município de Teixeira de Freitas (BA) de 451 quilômetros.

>

Posicionamento do DNIT

"O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com base nas inspeções e ensaios para avaliação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661,72 da BR-101/BA, em Itapebi, informa que para garantir a mobilidade de todos os usuários da rodovia com segurança será necessário construir uma nova Obra de Arte Especial (OAE). >

As conclusões técnicas dos testes apontam pela inviabilidade de execução dos serviços de reabilitação da OAE, conforme previsto inicialmente. Neste sentido, será realizada uma contratação emergencial para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e de execução da obra garantindo, assim, uma solução estrutural confiável e duradoura e em conformidade com as diretrizes do DNIT e com as normas técnicas brasileiras vigentes. >