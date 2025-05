MAU TEMPO

Cavado e resquícios de frente fria ainda provocam chuvas em Salvador

Previsão neste domingo (18) é de céu parcialmente nublado, com chances de até 40% de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia

O mormaço e a chuva fraca alternaram nesta manhã de domingo (18), em Salvador. A previsão era mesmo de chuva fraca a qualquer hora do dia, com chances de intensidade moderada, segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).>

Foram evacuadas as comunidades de Mamede - Alto da Terezinha; Irmã Dulce - Cajazeiras VII; Creche - Castelo Branco; Moscou - Castelo Branco; Bosque Real - Sete de Abril; e Olaria - Sete de Abril, após registrar acumulados de chuva superiores a 150 mm em um período de 72 horas, com previsão de novos episódios de precipitação.>

O acionamento faz parte do protocolo do Plano Preventivo da Defesa Civil de Salvador (PPDC) para áreas de risco em dias de chuvas intensas. Equipes da Codesal fizeram mobilização nas comunidades com a recomendação de que os moradores deixassem suas casas se fossem para locais seguros previamente definidos, a exemplo de escolas municipais nas proximidades.>