Uneb realiza plantão gratuito para declaração do Imposto de Renda neste sábado (24)

Estudantes e voluntários vão tirar dúvidas sobre o procedimento

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2025 às 13:16

Declaração de imposto de renda Crédito: Divulgação

Estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vão promover, neste sábado (24), um plantão de atendimento gratuito para a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), no Campus de Lauro de Freitas. >

A ação acontecerá no Departamento Multidisciplinar de Ciências e Educação (DMCE) da unidade, localizado na Rua Vereador Jone Kiss, 258, no bairro Parque Santa Júlia, em Lauro de Freitas.>

Para ser atendido, é necessário apresentar: CPF, comprovante de rendimentos, título de eleitor, recibo e declaração do ano anterior (se houver), informes de rendimentos (inclusive de previdência privada), comprovantes de pagamentos com educação e saúde, além de documentação relativa à aquisição ou venda de bens.>

A iniciativa é promovida pelo Colegiado do curso de Ciências Contábeis (fora de sede) do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) do Campus XIX da UNEB, em Camaçari.>