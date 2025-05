VAI CIRCULAR

Feira da Cidade celebra dez anos com festival itinerante pela Bahia

O Festival A Feira 10 anos acontece entre maio e agosto, com dez edições em nove cidades

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 12:56

Feira da Cidade celebra dez anos com festival itinerante pela Bahia Crédito: Divulgação

Primeira feira de rua do estado, “A Feira” comemora sua primeira década com um projeto que vai circular pela Bahia. O Festival A Feira 10 anos acontece entre maio e agosto, com dez edições em nove cidades e 200 horas de programação gratuita, sustentável e inclusiva, reunindo shows musicais, gastronomia, espetáculos, oficinas, experiências e conexões. Nesses dez anos, o projeto totaliza 300 edições, 3 mil atrações musicais, 20 mil horas de programação e 1 milhão de visitantes. Já passaram por lá grandes nomes da música baiana e de fora do estado, como Baiana System, Moraes Moreira, Larissa Luz, Otto, Lazzo, Gerônimo, Rumpilezz, Paulinho Boca e Cortejo Afro. >

Com caráter multilinguagem, focado na celebração da criatividade e diversidade do estado, a estreia do projeto será nos dias 24 e 25 de maio (sábado e domingo), quando desembarca em Mucuri, cidade litorânea do extremo-sul da Bahia. No final de semana seguinte, o festival chega à Costa do Descobrimento, com edição nos dias 31 de maio e 1º de junho em Eunápolis. Ainda no Sul da Bahia, nos dias 07 e 08 de junho, a iniciativa ganha a rua em Itabuna. Nos dias 14 e 15, é a vez do público do Sudoeste baiano viver as múltiplas experiências que A Feira promove, com a edição em Vitória da Conquista.>

Após uma pausa para os festejos juninos, a retomada do calendário acontece nos dias 19 e 20 de julho, em Jequié, de onde parte, a seguir, para o norte do estado. É em Juazeiro que A Feira desembarca nos dias 26 e 27 de julho, contemplando a região banhada pelo Rio São Francisco. Abrindo a agenda de agosto — último mês do festival itinerante — o projeto volta para casa com uma edição nos dias 02 e 03 de agosto em Salvador. Em seguida, o projeto pega a BR-324 e segue rumo à Feira de Santana, onde convida o público à rua nos dias 09 e 10. A penúltima edição acontece em Camaçari, no final de semana dos dias 16 e 17. Marcando a despedida da temporada, a capital baiana ganha a edição final nos dias 30 e 31 de agosto. >

A sustentabilidade é uma das pautas das edições, com iniciativas como sacolas apenas de papel, copos reutilizáveis e biodegradáveis, reciclagem de resíduos gerados, ecobags com design local, plantio de mudas nativas e oficina compostagem. “A Feira foi a semente de uma revolução na rua e na economia. Lançamos negócios, revelamos artistas, ativamos territórios e conectamos pessoas. A Feira deu o primeiro palco para grandes nomes da gastronomia, da arte e do empreendedorismo criativo”, pontua Carla Maciel, idealizadora e coordenadora do Festival A Feira.>

Prova disso está, por exemplo, no case de sucesso do Grupo Origem, liderado por Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. O casal, que tem ganhado destaque internacional na gastronomia, começou a empreender com um stand na Feira da Cidade. Hoje eles estão consolidados entre os melhores do cenário gastronômico, com sete restaurantes autorais que estão pontuados pela crítica especializada, acumula títulos e figura em listas como os 50 melhores do mundo, top 5 do Brasil e melhor restaurante e pâtisserie do país, além de ter fundado o Instituto Ori, que revolucionou a cozinha identitária baiana e a formação técnica no setor. >