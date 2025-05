EDUCAÇÃO

Curso debate desafios para cultura inclusiva nas escolas pós-pandemia

Evento acontece a partir desta sexta-feira (23) e debaterá os caminhos para a construção de inclusão nas escolas

As aulas serão ministradas por Elaine Milmann, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e são voltadas para professores, psicopedagogos, estudantes, gestores e demais interessados no tema. >