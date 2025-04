FALSAS PROMESSAS

Carros, joias e R$ 5 mil em hidratantes: o que foi apreendido na operação contra rifeiros

Grupo promovia rifas e manipulava resultados para organização criminosa

Carros modelo Toyota Hilux SRX e Volkswagen Amarok, avaliados em R$ 300 mil cada, e uma moto Sahara 300, no valor de R$ 36 mil foram apreendidos na operação. Entre os itens apreendidos pela polícia também estão 16 cartões de crédito, videogame PS4, dinheiro, celulares, 10 embalagens da loção corporal Thierry Mugler, avaliada em R$ 568 cada, e um drone. >

Até a manhã desta quarta-feira (9), 22 pessoas, entre influenciadores e policiais militares, foram presas. O grupo é investigado por lavagem de dinheiro através de rifas ilegais. As duas peças-chave do esquema que são alvos na segunda fase são Nanan e a sua esposa, que seriam líderes do esquema criminoso. >