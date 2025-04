RIFEIRO PRESO

'Perseguição do sistema': esposa de Nanan Premiações fez post durante operação que prendeu marido

Gabriela Silva também foi alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Por voltas das 5h30 desta quarta-feira (9), Gabriela Silva, esposa de Nanan Premiações, rifeiro que voltou a ser preso em operação contra lavagem de dinheiro , foi às redes sociais para criticar a ação da polícia. A residência do casal, localizada em um condomínio de luxo na Estrada do Côco, foi um dos alvos da segunda fase da Operação Falsas Promessas, que apura fraude em rifas nas redes sociais. >

Ao todo, 22 pessoas foram presas na operação, sendo um deles o PM Alexandre Tchaca e outros quatro policiais . Antes da prisão, entretanto, Gabriela afirmou que sofre uma opressão contra Nanan e ela. “Mais uma vez perseguição do sistema. Até quando pobre que saiu da miséria vai ser taxado de marginal?”, reclamou ela ao colocar o horário de 5h26 no storie.>

Logo em seguida, Gabriela fez uma nova publicação, onde mostrou a presença de policiais através do sistema de câmeras de segurança da casa. “Como acordo, mais uma vez, com minha casa cheia de polícia”, relatou ela para os seguidores nas redes sociais. Após esse momento, esposa de Nanam não se manifestou mais e nem fez novas publicações.>

Os dois, que são rifeiros, são peças-chave do esquema de lavagem de dinheiro através de fraudes em rifa que virou alvo de investigação em setembro do ano passado. Os dois são descritos pela polícia, que não os identificou, como um casal de rifeiros que lidera o esquema criminoso. Segundo informações da polícia, os dois foram presos nas primeiras horas das ações.>

No processo de investigação, foi apurado que o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos. Não se sabe, até o momento, o papel dos policiais militares que viraram alvos nesta quarta-feira como membros do grupo criminoso.>