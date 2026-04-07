NOVA COMEMORAÇÃO

Câmara aprova criação do Dia Nacional da Capoeira

Projeto agora segue para sanção do presidente da República

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 21:48

Mestres da Capoeira Crédito: Ricardo Prado/Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 7.536/10, que institui o dia 15 de julho como o Dia Nacional da Capoeira. A proposta, de autoria do deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA), segue agora para a sanção da Presidência da República para se tornar oficialmente parte do calendário nacional.

A medida busca consolidar o reconhecimento institucional de uma das manifestações nacionais da identidade afro-brasileira. Atualmente, a capoeira já é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), sendo praticada em mais de 160 países.

De acordo com o autor da proposta, a criação de uma data específica no calendário oficial supre uma lacuna histórica de valorização da arte. "Essa manifestação cultural conquistou o mundo e é praticada por pessoas de todas as idades. Faltava um dia emblemático para chamar de Dia Nacional da Capoeira", afirmou Marinho, destacando o papel da Bahia como centro histórico dessa cultura.