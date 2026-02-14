CORREIO FOLIA

Margareth Menezes inova com circo, maracatu e capoeira no meio do circuito Barra-Ondina

Trio da Cultura desfila com cortejo de manifestações populares no Carnaval de Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:49

Trio da Cultura Crédito: Pedro Carreiro/CORREIO

O Trio da Cultura, comandado por Margareth Menezes, transformou o circuito em um grande cortejo de manifestações populares no Carnaval de Salvador. A proposta une música e expressões artísticas que representam a diversidade cultural da Bahia.

O desfile contou com alas formadas pelo Circo Picolino, pelo Grupo Mamulengo da Bahia, pelo Maracatu Ventos de Ouro, além de quadrilhas juninas, baianas tradicionais, ternos de reis e capoeiristas.

A mistura de ritmos, cores e performances reforçou o caráter cultural do trio, que vai além do show musical e valoriza tradições que atravessam gerações. Ao longo do percurso, o público acompanhou apresentações que dialogam com o circo, o teatro popular, as manifestações afro brasileiras e festas típicas do interior.