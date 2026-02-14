CORREIO FOLIA

FOTOS: veja como foi o Carnaval de Léo Santana neste sábado (14)

Cantor voltou a arrastar foliões e manteve energia em alta no circuito neste sábado de Carnaval

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:25

Léo Santana Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

Léo Santana mostrou que o ritmo segue intenso no Carnaval de Salvador. Pelo terceiro dia consecutivo, o artista colocou os foliões para cantar e dançar no circuito Barra Ondina, um dos mais disputados da folia baiana.

Do alto do trio elétrico, Léo apostou em repertório marcado por sucessos da carreira e músicas que dominaram a temporada, mantendo a multidão em clima de festa do início ao fim do percurso. A apresentação integrou o terceiro dia da maratona de trios elétricos na capital.

Com coreografias sincronizadas e interação constante com o público, o cantor reafirmou seu protagonismo entre as atrações mais aguardadas do Carnaval 2026.