FOTOS: veja como foi o Carnaval de Léo Santana neste sábado (14)

Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:25
Léo Santana mostrou que o ritmo segue intenso no Carnaval de Salvador. Pelo terceiro dia consecutivo, o artista colocou os foliões para cantar e dançar no circuito Barra Ondina, um dos mais disputados da folia baiana.
Léo Santana
Do alto do trio elétrico, Léo apostou em repertório marcado por sucessos da carreira e músicas que dominaram a temporada, mantendo a multidão em clima de festa do início ao fim do percurso. A apresentação integrou o terceiro dia da maratona de trios elétricos na capital.
Com coreografias sincronizadas e interação constante com o público, o cantor reafirmou seu protagonismo entre as atrações mais aguardadas do Carnaval 2026.
