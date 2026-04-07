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Crime em família: homem suspeito de matar irmão mecânico e balear funcionário é preso no interior da Bahia

Motivação seria uma briga por dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 21:30

Suspeito de matar vítima seria seu proprio irmão Crédito: Redes Sociais

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (6) suspeito de assassinar o próprio irmão, identificado como Jhones Moreira Sales, de 33 anos, além de balear um funcionário da vítima no município de Santo Estevão, a cerca de 40 km de Feira de Santana. O crime, motivado por uma suposta disputa financeira entre os familiares, ocorreu em janeiro deste ano e era investigado como homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia Territorial de Santo Estevão após expedição da Vara Criminal da comarca. O investigado estava foragido desde o dia 30 de janeiro, data em que teria invadido uma residência no conjunto Urbis e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Jhones, que era mecânico e dono de uma oficina na cidade, estava com seu funcionário durante o ataque, ambos chegaram a ser socorridos após os tiros, mas o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. O estado de saúde do funcionário atingido não foi detalhado.

Segundo a Polícia Civil, a custódia do suspeito foi decretada devido à gravidade da emboscada e para assegurar a continuidade do processo judicial. O homem permanece custodiado na carceragem da delegacia local, onde aguarda a audiência de custódia.

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