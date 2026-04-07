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Inmet emite alerta de chuvas intensas para 65 cidades baianas nesta quarta-feira (8); veja quais

A previsão é de até 50 mm de água por dia, além de ventos com velocidade entre 40 km por hora a 60 km por hora

Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:11

Chuva deve atingir cidades no Nordeste do estado Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de chuvas intensas, para esta quarta-feira (8), que atinge a Bahia e outros 24 estados.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Além disso, os ventos devem chegar a uma velocidade entre 40 km por hora a 60 km por hora.

Alerta do Inmet para esta quarta-feira (8) Crédito: Reprodução

Os municípios baianos atingidos ficam na região Nordeste do estado. São eles:

Abaré, Adustina, Andorinha, Antas, Antônio Gonçalves, Araci, Banzaê, Barreiras, Biritinga, Campo Formoso, Cansanção, Canudos, Casa Nova, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Cocos, Conceição do Coité, Coronel João Sá, Correntina, Crisópolis, Curaçá, Euclides da Cunha, Fátima, Filadélfia, Formosa do Rio Preto, Glória, Heliópolis, Itapicuru, Itiúba, Jaborandi, Jaguarari, Jandaíra, Jeremoabo, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Macururé, Monte Santo, Nordestina, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Pindobaçu, Queimadas, Quijingue, Remanso, Riachão das Neves, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rio Real, Rodelas, Santa Brígida, Santaluz, São Desidério, Sátiro Dias, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Sítio do Quinto, Sobradinho, Teofilândia, Tucano e Uauá.

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, não se deve abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; também não se deve e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.