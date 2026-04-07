Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 65 cidades baianas nesta quarta-feira (8); veja quais

A previsão é de até 50 mm de água por dia, além de ventos com velocidade entre 40 km por hora a 60 km por hora

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:11

Chuva
Chuva deve atingir cidades no Nordeste do estado Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de chuvas intensas, para esta quarta-feira (8), que atinge a Bahia e outros 24 estados.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Além disso, os ventos devem chegar a uma velocidade entre 40 km por hora a 60 km por hora.

Alerta do Inmet para esta quarta-feira (8)
Alerta do Inmet para esta quarta-feira (8) Crédito: Reprodução

Os municípios baianos atingidos ficam na região Nordeste do estado. São eles:

Abaré, Adustina, Andorinha, Antas, Antônio Gonçalves, Araci, Banzaê, Barreiras, Biritinga, Campo Formoso, Cansanção, Canudos, Casa Nova, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Cocos, Conceição do Coité, Coronel João Sá, Correntina, Crisópolis, Curaçá, Euclides da Cunha, Fátima, Filadélfia, Formosa do Rio Preto, Glória, Heliópolis, Itapicuru, Itiúba, Jaborandi, Jaguarari, Jandaíra, Jeremoabo, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Macururé, Monte Santo, Nordestina, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Pindobaçu, Queimadas, Quijingue, Remanso, Riachão das Neves, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rio Real, Rodelas, Santa Brígida, Santaluz, São Desidério, Sátiro Dias, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Sítio do Quinto, Sobradinho, Teofilândia, Tucano e Uauá.

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, não se deve abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; também não se deve e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O órgão também alerta que é importante evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Leia mais

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e 167 cidades baianas

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e 167 cidades baianas

Imagem - Bombeiros buscam por mulher desaparecida após carro cair em córrego durante chuva

Bombeiros buscam por mulher desaparecida após carro cair em córrego durante chuva

Imagem - Perigo: Inmet coloca 25 cidades da Bahia em alerta de chuvas intensas

Perigo: Inmet coloca 25 cidades da Bahia em alerta de chuvas intensas

Tags:

Bahia Inmet Chuvas Previsão Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Câmara aprova criação do Dia Nacional da Capoeira

Câmara aprova criação do Dia Nacional da Capoeira
Imagem - Crime em família: homem suspeito de matar irmão mecânico e balear funcionário é preso no interior da Bahia

Crime em família: homem suspeito de matar irmão mecânico e balear funcionário é preso no interior da Bahia
Imagem - Inauguração de McDonald's em cidade baiana causa congestionamento no trânsito; veja

Inauguração de McDonald's em cidade baiana causa congestionamento no trânsito; veja