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Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e 167 cidades baianas

Aviso é de perigo potencial e inclui Salvador, sul e interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:38

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 167 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para diversas regiões da Bahia, com validade até as 23h59 desta segunda-feira (6). O aviso, classificado com grau de severidade “perigo potencial”, começou a valer ainda na tarde de domingo (5), às 17h, para Salvador e outras 167 cidades baianas.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas com volume entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 mm por dia. Os temporais também podem ser acompanhados por ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e incidência de descargas elétricas em áreas atingidas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O alerta abrange municípios de diferentes regiões do estado, incluindo áreas do centro-sul, nordeste, sul, além da Região Metropolitana de Salvador, do centro-norte baiano e do Vale do Jequitinhonha. Cidades como Alagoinhas, Salvador, Amargosa, Itacaré e Anagé estão entre as incluídas no aviso. Veja a lista completa neste link. 

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a estruturas como torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Previsão para Salvador

Em Salvador, a segunda-feira (6) deve ser marcada por tempo instável ao longo de todo o dia. A capital baiana terá temperatura mínima de 25°C e máxima de 32°C, com tendência estável. A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 80% e 90%, o que contribui para a formação de nuvens carregadas.

Durante a manhã, tarde e noite, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva. Os ventos devem soprar com fraca intensidade, mudando de direção ao longo do dia — de sudoeste pela manhã, passando por sul-sudeste à tarde, até leste no período da noite.

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