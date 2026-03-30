PANCADA DE CHUVA

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 152 cidades baianas

Aviso é de perigo potencial e prevê acumulados de até 50 mm por dia

Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:27

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de chuvas intensas para Salvador e outros 152 municípios da Bahia nesta segunda-feira (30). O aviso, classificado como de perigo potencial, é válido até as 23h59.

De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O alerta atinge municípios de diversas regiões do estado, incluindo a Região Metropolitana de Salvador, Recôncavo, sul e sudoeste baiano.

Cidades em alerta

Aiquara

Alcobaça

Almadina

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Apuarema

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Belmonte

Boa Nova

Brejões

Buerarema

Caatiba

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camacan

Camaçari

Camamu

Canavieiras

Candeias

Caravelas

Castro Alves

Catu

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Coração de Maria

Cravolândia

Cruz das Almas

Dário Meira

Dias d’Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Eunápolis

Feira de Santana

Firmino Alves

Floresta Azul

Gandu

Gongogi

Governador Mangabeira

Guaratinga

Ibicaraí

Ibicuí

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Ipecaetá

Ipiaú

Irajuba

Itabela

Itabuna

Itacaré

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itamari

Itambé

Itanhém

Itaparica

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itatim

Itororó

Ituberá

Jaguaquara

Jaguaripe

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

Jucuruçu

Jussari

Laje

Lajedão

Lauro de Freitas

Macarani

Madre de Deus

Maiquinique

Maragogipe

Maraú

Mascote

Mata de São João

Medeiros Neto

Milagres

Mucuri

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Canaã

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Viçosa

Pau Brasil

Piraí do Norte

Pojuca

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teixeira de Freitas

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Una

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz

Vereda