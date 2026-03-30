Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 152 cidades baianas

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Esther Morais
Publicado em 30 de março de 2026 às 11:27
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de chuvas intensas para Salvador e outros 152 municípios da Bahia nesta segunda-feira (30). O aviso, classificado como de perigo potencial, é válido até as 23h59.
De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.
O que fazer durante o temporal?
O alerta atinge municípios de diversas regiões do estado, incluindo a Região Metropolitana de Salvador, Recôncavo, sul e sudoeste baiano.
Aiquara
Alcobaça
Almadina
Amargosa
Amélia Rodrigues
Anguera
Antônio Cardoso
Apuarema
Arataca
Aratuípe
Aurelino Leal
Barra do Rocha
Barro Preto
Belmonte
Boa Nova
Brejões
Buerarema
Caatiba
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Cairu
Camacan
Camaçari
Camamu
Canavieiras
Candeias
Caravelas
Castro Alves
Catu
Coaraci
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Coração de Maria
Cravolândia
Cruz das Almas
Dário Meira
Dias d’Ávila
Dom Macedo Costa
Elísio Medrado
Eunápolis
Feira de Santana
Firmino Alves
Floresta Azul
Gandu
Gongogi
Governador Mangabeira
Guaratinga
Ibicaraí
Ibicuí
Ibirapitanga
Ibirapuã
Ibirataia
Igrapiúna
Iguaí
Ilhéus
Ipecaetá
Ipiaú
Irajuba
Itabela
Itabuna
Itacaré
Itagi
Itagibá
Itagimirim
Itaju do Colônia
Itajuípe
Itamaraju
Itamari
Itambé
Itanhém
Itaparica
Itapé
Itapebi
Itapetinga
Itapitanga
Itaquara
Itarantim
Itatim
Itororó
Ituberá
Jaguaquara
Jaguaripe
Jequié
Jiquiriçá
Jitaúna
Jucuruçu
Jussari
Laje
Lajedão
Lauro de Freitas
Macarani
Madre de Deus
Maiquinique
Maragogipe
Maraú
Mascote
Mata de São João
Medeiros Neto
Milagres
Mucuri
Muniz Ferreira
Muritiba
Mutuípe
Nazaré
Nilo Peçanha
Nova Canaã
Nova Ibiá
Nova Itarana
Nova Viçosa
Pau Brasil
Piraí do Norte
Pojuca
Porto Seguro
Potiraguá
Prado
Presidente Tancredo Neves
Rafael Jambeiro
Salinas da Margarida
Salvador
Santa Cruz Cabrália
Santa Cruz da Vitória
Santa Inês
Santa Luzia
Santa Terezinha
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Santo Estêvão
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São José da Vitória
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Saubara
Simões Filho
Taperoá
Teixeira de Freitas
Teodoro Sampaio
Teolândia
Terra Nova
Ubaíra
Ubaitaba
Ubatã
Una
Uruçuca
Valença
Varzedo
Vera Cruz
Vereda
Wenceslau Guimarães