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Refém por horas: suspeito foge de tiroteio, invade casa e acaba preso em Salvador

Vítima foi liberada sem ferimentos após negociação conduzida por equipe especializada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:26

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma ocorrência que começou com troca de tiros terminou em momentos de tensão dentro de uma casa no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite de domingo (29). Um homem de 25 anos foi preso após invadir uma residência e fazer uma jovem de 21 anos refém durante a fuga de uma ação policial.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 26ª CIPM foram acionadas após denúncias sobre a presença de homens armados supostamente ligados ao tráfico de drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e revidaram à agressão.

Durante a troca de tiros, o grupo se dispersou. Na tentativa de escapar, um dos suspeitos invadiu um imóvel e manteve a moradora sob ameaça. Diante da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e assumiu a ocorrência.

Polícia Militar em ação

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Shutterstock
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
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Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
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Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
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Policiais militares por Divulgação
Turista de Israel foi preso por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Operação policial deixou 12 mortos em Salvador por Reprodução
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Tráfico de por Divulgação
Operação combateu internet e videomonitoramento ilegais por Vitor Barreto/SSP
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
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Policiamento em Fazenda Coutos por Arisson Marinho/CORREIO
Armas apreendidas em Fazenda Coutos por Divulgação SSP
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Polícia prende homem com granadas, armas e drogas em Fazenda Coutos por Divulgação/PM
Ônibus rodam em Fazenda Coutos por Reprodução / Sindicato dos Rodoviários
Fazenda Coutos por Reprodução/Google Maps
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

Por meio de uma equipe especializada em gerenciamento de crises, os policiais iniciaram negociações que se estenderam até a rendição do suspeito. A vítima foi libertada sem ferimentos.

Após se entregar, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o caso foi formalizado. Com ele, foram apreendidos uma pistola, munições e três aparelhos celulares.

De acordo com a polícia, o suspeito foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado. Ele passou pelos exames legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou ainda que o policiamento segue reforçado na região, com ações ostensivas e preventivas para conter a criminalidade e garantir a segurança dos moradores.

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