CRIME

Refém por horas: suspeito foge de tiroteio, invade casa e acaba preso em Salvador

Vítima foi liberada sem ferimentos após negociação conduzida por equipe especializada

Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:26

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma ocorrência que começou com troca de tiros terminou em momentos de tensão dentro de uma casa no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite de domingo (29). Um homem de 25 anos foi preso após invadir uma residência e fazer uma jovem de 21 anos refém durante a fuga de uma ação policial.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 26ª CIPM foram acionadas após denúncias sobre a presença de homens armados supostamente ligados ao tráfico de drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e revidaram à agressão.

Durante a troca de tiros, o grupo se dispersou. Na tentativa de escapar, um dos suspeitos invadiu um imóvel e manteve a moradora sob ameaça. Diante da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e assumiu a ocorrência.

Polícia Militar em ação 1 de 42

Por meio de uma equipe especializada em gerenciamento de crises, os policiais iniciaram negociações que se estenderam até a rendição do suspeito. A vítima foi libertada sem ferimentos.

Após se entregar, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o caso foi formalizado. Com ele, foram apreendidos uma pistola, munições e três aparelhos celulares.

De acordo com a polícia, o suspeito foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado. Ele passou pelos exames legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.